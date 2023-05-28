Zonguldak Valisi ve Belediye Başkanı oy kullandı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi. Tutulmaz ve Alan, oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, demokrasinin zenginliğini ve güzelliğini vurguladılar.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.

Vali Tutulmaz, oy kullanacağı Fener Anadolu Lisesi'ne eşi Fatma Tutulmaz ile geldi. Tutulmaz ve eşi, 1210 numaralı sandıkta oy kullandı.

Tutulmaz, gazetecilere, kentte demokrasinin ruhuna uygun bir kampanya süreci yaşandığını ifade ederek, "Bugün de şu ana kadar ilimizin hiçbir yerinde herhangi bir olumsuzluk yok. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Milletimiz adına demokrasinin bu zenginliğini, güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Buna vesile olan Zonguldak halkına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da eşi Ceyda Alan ile Fener İlkokulu'ndaki 1117 numaralı sandıkta oy kullandı.

Alan, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Vatandaşımız sandık başına gelerek özgür iradesiyle oyunu kullanıyor. İnşallah bugün de en ufak bir sıkıntı olmadan seçim, huzur içinde sonuçlanır. Kardeşlik duygusu içinde, centilmence, hiçbir kötü söz söylemeden, hiç kalp kırmadan bu süreç geçildi. Bütün siyasilere, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.