Zeytinlik Alanları ile İlgili Kanun Teklifi Kabul Edildi

KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN ZEYTİNLİK ALANLARI İLE İLGİLİ MADDE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da yaşanan tartışmanın ardından kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi. Teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi. Zeytinlik alanı ile ilgili düzenlemeleri içeren 11'inci madde ile ilgili AK Parti grubu önerge verdi. Verilen önerge ile maddeye; 'Taşınan veya taşınamayan zeytin ağaç sayısının en az iki kadar zeytin ağaç ile oluşan' ibaresi eklendi.

'VERİMİN DÜŞECEĞİ ENDİŞESİ NEDENİYLE İLAVE 1 ZEYTİN AĞACI DİKİLECEK'

Önerge ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Gerek Komisyon görüşmelerinde gerekse burada İYİ Partili bir hatip arkadaşımızın çekinceleri vardı 'Buradaki köylülerimiz zeytinlerini nereye taşıyabilecek?' diye. Öncelikle, onlara aynı bölgeden arazi tahsis edilebilmesiyle ilgili bir önerge burada, hazine taşınmazları ve buradaki EÜAŞ'ın arazilerinden rayiç bedelin yüzde 1'i bedelle bunlara kiralama yapılabilmesinin önü açılıyor. Ayrıca, taşınan zeytin ağaçlarının veriminin düşeceği endişesi olduğu için her taşınan ağaç için ilave bir de zeytin dikilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla, burada hem Komisyondaki endişeler hem de İYİ Partili hatibin endişeleri giderilmiş oluyor. Önemli bir önerge diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Tabii burada katledilen her zeytin ağacı için iki tane zeytin ağacı dikmenin aslında bir göz boyama olduğunu hepimiz biliyoruz. Adeta bu, bir kişinin evladını öldürüp, oğlunu elinden alıp yerine yuvadan iki bebek vermekten farksız, bu kadar saçma sapan bir şey; bir. İkincisi: Bu köylüleri niye sürekli kiracı tutuyorsunuz? Rayiç bedel üzerinden köylüleri mal sahibi yapsanıza. Yani her defasında köylüler aleyhine bir şey yapmak zorunda mısınız? Zaten taşıdınız, zaten zeytinleri katlettiniz, zaten mağdur ettiniz; hiç olmazsa yirmi yılın sonunda mal sahibi yapın. Bunu niye esirgiyorsunuz?" diye konuştu.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin ilk 11 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.