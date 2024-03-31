Yüksekova'da Mahalli İdareler Seçimleri Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin heyecanla bekledikleri 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına gitti. 30 Martta ilçenin tüm okullarına kurulan sandık ve kabineler vatandaş için hazır duruma getirilmesiyle 31 Mart sabahıyla oy kullanma işlemine açıldı. Saat 07.00'dan itibaren vatandaşlar oy vermeye başlarken, Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle sona erecek.

Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. - HAKKARİ