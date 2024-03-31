Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da Mahalli İdareler Seçimleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin heyecanla bekledikleri 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına gitti. 30 Martta ilçenin tüm okullarına kurulan sandık ve kabineler vatandaş için hazır duruma getirilmesiyle 31 Mart sabahıyla oy kullanma işlemine açıldı. Saat 07.00'dan itibaren vatandaşlar oy vermeye başlarken, Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle sona erecek.

Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksekova Hakkari Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 31 Mart yerel seçiminde hangi sandıkta oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim? Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullandı mı? 31 Mart seçimlerinde yurt dışı oyları var mı? Oylar tek zarfa mı konulacak? 31 Mart 2024 yerel seçimde kaç zarf kullanılacak? Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title