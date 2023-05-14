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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar oyunu kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar oyunu kullandı

Politika Haberleri

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Demetevler'de bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yaşar, seçimlerin ülkeye barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni etti. Başkan Yaşar, seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Herkes oyunu kullansın. Tüm vatandaşlarımızı vicdanının sesini dinleyerek, çocuklarını, torunlarını düşünerek oy kullanmaya davet ediyorum. Seçilecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin de halka daha iyi hizmet ederek herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa etmesini diliyorum. Aynı zamanda bugün Anneler Günü, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fethi Yaşar Ankara Politika Haberler

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