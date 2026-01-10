Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Suriye'nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması bizim hassasiyetimizdir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Suriye'nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması bizim hassasiyetimizdir. Dış güçlerin piyonları, Kürt kardeşlerimizin hakkının korunmasını bize öğretemezler." dedi.
Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneğinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk ve Kürt kardeşliği ezelden ebede devam edecek. Asya'nın bu iki necip kavminin kaderi Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın ordusunda birlikte mücadele ettiklerinde kesişmiştir. Yine bu iki kavmin kaderi Kudüs'ün fethinde Selahattin Eyyubi'nin ordusunda kesişmiştir. ve yine Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ve Kürt kardeşliğinin en güzel örnekleri verilmiş, birlikte şehit düşülmüş, birlikte omuz omuza mücadele edilmiştir."
Türk ve Kürt'ün birbirinden ayrılmaması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Amacımız Amerika ve İsrail tarafından eğitilmiş, donatılmış, silahlandırılmış bir takım unsurların Suriye'nin bölünmesine ve parçalanmasına yol açmasının önüne geçmektir. Suriye'nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması bizim hassasiyetimizdir. Dış güçlerin piyonları, Kürt kardeşlerimizin hakkının korunmasını bize öğretemezler." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de ekonomik sorunların devam ettiğini belirten Erbakan, belirlenen asgari ücretin geçim için yeterli olmadığını dile getirdi.
Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini bir kez daha kınadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı