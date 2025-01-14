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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, MYK sonrası konuştu Açıklaması

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil en az 350 bin lira olmalıdır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil en az 350 bin lira olmalıdır." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan faizsiz evlilik kredisinin 150 bin lira olmasını yeterli bulmadıklarını belirten Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanı 2 sene önce söz vermişti. Dün prosedürü açıkladı. Diyoruz ki enflasyon ilavesiyle evlilik kredisi 150 bin lira değil en az 350 bin lira olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Evlilik kredisi almak için belirlenen şartların zor olduğunu savunan Kılıç, "Şartlardan biri çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması. Hiç değilse bu şart listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki, 2,3 katı ne olsun. Bu şartı koyduğumuz zaman yararlanabilecek insan sayısı kısıtlı hale gelecek." diye konuştu.

Kılıç, asgari ücretin, memur ve memur emeklisi maaşlarındaki artışın yetersiz olduğunu öne sürdü.

DEM Parti'nin İmralı ziyaretinin ardından siyasi partilerle olan görüşmelerini yakından takip ettiklerini aktaran Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak, bölücü terör örgütünün hiçbir şart ileri sürmeksizin silah bırakması dışında bir çözüm yolu olmadığının altını çiziyoruz." dedi.

Kılıç, bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime" ilişkin açıklamasını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız ekonomik ve sosyal veriler Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu, olgunlaştığını ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılında iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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