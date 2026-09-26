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Yeniden Refah Partili Kılıç, Amedspor'a ziyarette bulunup Şehmus Özer'i andı

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Yeniden Refah Partili Kılıç, Amedspor'a ziyarette bulunup Şehmus Özer'i andı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü ziyaret etti. Kılıç, Başkan Nahit Eren'e teşekkür edip 2016'da trafik kazasında ölen futbolcu Şehmus Özer'i rahmetle andı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Diyarbakır'da Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne ziyarette bulundu.

Kılıç, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Erdem ve parti yöneticileriyle yaptığı ziyarette, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ile görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıç, Eren ve yönetime ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Amed Sportif Faaliyetler'in son haftalarda aldığı sonuçlara değinen Kılıç, "Kendilerine Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in selamlarını ve başarı dileklerini de ilettik." dedi.

Kılıç, Amedspor'a başarılar dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amedspor'un 2016 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Şehmus Özer'i de rahmetle yad ediyorum. Özer, 'Diyarbakır'a gelen herkesi çiçeklerle karşılayacağız.' diyordu. İnanıyorum ki Amedspor gelen herkesi çiçeklerle karşılayacak, Amedspor da gittiği her yerde çiçeklerle karşılanacaktır. Başka Türkiye yok. Türkiye'nin başka bir Süper Ligi yok. Biriz, beraberiz, birlikte kardeşiz, çok güçlüyüz ve çok da güzeliz."

Kaynak: AA
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