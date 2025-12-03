Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, bugünün "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" olduğunu anımsatarak, engelli vatandaşlar ile aileleri için atılan adımların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'yi ziyaretine değinen Arıkan, ziyaretten önce bunun bir "turistik gezi" olmayacağını ifade ettiklerini, yaşanan gelişmelerin ise endişelerinin ne kadar yerinde olduğunu ispatladığını söyledi.

Arıkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Buradaki asıl mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan pervasız saldırıdır. ABD Büyükelçisi kim oluyor da Türkiye'deki bir okul hakkında çıkıp sanki kendi mülkü üzerinde tasarrufta bulunuyormuş gibi hedef koyabiliyor." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, sürecin bozulmasını istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama her şey Komisyon ve 'ada' arasında bir oyalamacaya da dönsün istemiyoruz. En başından beri söylediğimizi tekrar ediyoruz, süreci şeffaf bir şekilde yürütün, kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirin. Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları kaldırın. 'Söz söyleyene gözdağı verme' şeklindeki gözaltı uygulamalarına son verin. Yargının, muhalifleri susturmak ve cezalandırmak için kullanışlı bir aparat olmasına sebep olmayın."

11. Yargı Paketi'ni eleştiren Arıkan, teklif için "11. Yargı Paketi" ifadesini kullanmanın "dikiş tutmayan bir elbiseye 11. kez yama yapmak" demek olduğunu savundu.

Türkiye'de 16 milyon insanın asgari ücret aldığını söyleyen Arıkan, "alt sınır olarak konan bu ücretin, kötü ekonomi yüzünden temel ücret haline geldiğini" dile getirdi.

Türkiye'de olumlu gelişmelerin de yaşandığını ve bunları alkışlamayı görev bildiklerini belirten Arıkan, "Bu hafta, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın testi başarıyla geçmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Bu projede emeği geçen, alın teri döken herkesi kutluyorum, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

"Yardım eden değil, yardımcı olan devlet anlayışıyla hareket edeceğiz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, engelli vatandaşların yaşamlarını "sistematik bir ihmalin gölgesinde" sürdürdüklerini ileri sürdü.

Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara değinen Babacan, "Yardım eden değil, yardımcı olan devlet anlayışıyla hareket edeceğiz ve hep birlikte başaracağız inşallah. Engelsiz Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Babacan, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne değinerek, bütçe teklifinde planlanan faiz ödemelerini eleştirdi.

Bütçe teklifinde sosyal yardımlara ayrılan bütçeye yönelik değerlendirmelerde Babacan, "2 trilyon 700 milyarlık faiz ödeneğine karşı 2026 bütçesinde sosyal yardımlara ne kadarlık bir rakam ayrılmış? Sadece 917 milyar... Yani 2026 bütçesinde sosyal yardımların tam 3 misli faiz ödeneği var." diye konuştu.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete dair önerisini paylaşan Babacan, "Asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'den az bir artış hakka da vicdana da sığmaz." sözlerini sarf etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, asgari ücrete yüzde 50 zammın yanında temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini de dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle bazı kamu görevlilerinin maaşına zam yapıldığını kaydeden Babacan, bu zammı ağırlıklı olarak ekonomi yönetimindeki bürokrasinin aldığını söyledi.

Babacan, bunun hak olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Bütçeyi hazırlayanlar, son dakikada kendi maaşlarını artırıyorlar. Bu, tamamen plansızlık, savrukluk, adaletsizlik. Artış bekleyen bir sürü grup var. Akademisyenler, hekimler hepsinden talep geliyor bize. Kamuda maaş adaletini sağlayan topyekun bir düzenleme olmadan, çalışanla emekli arasındaki maaş dengesini korumadan yapılan her iş, atılan her adım adaleti bozar, başka da hiçbir şey yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye karşı asla tehdit dili kullanmayın"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulunarak, 2025'te asgari ücretin değer kaybettiğini ve önce bu kaybın giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücret müzakerelerinin 28 bin 736 lira seviyesinden başlatılması gerektiğini belirten Davutoğlu, "Asgari ücretin brüt 40 bin liradan, net 35 bin liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, son bir haftadaki gelişmelerin kendisini ciddi şekilde kaygılandırdığını aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 39. Olağan Kurultayı'ndaki ifadelerine değinen Davutoğlu, "Yahu Allah aşkına böyle kritik bir dönemde 'cellat' gibi bir ifade bir anamuhalefet partisi liderinin ağzından çıkar mı? Herkese biraz soğukkanlı bir dil lazım." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, bölücü terör örgütü PKK'lı bir teröristin Terörsüz Türkiye sürecine yönelik sözlerine tepki göstererek, "Bu süreç yürümezse Türkiye karanlığa gömülürmüş. Tehdit diline başlayacaksak bu süreç ölür. Siz tehdit dili kullandığınız için, çözüm sürecinden sonra tehdit diliyle hendek kazmaya başladığınız için bütün bir süreç durduğu gibi büyük acılar yaşandı. Türkiye'ye karşı asla tehdit dili kullanmayın." diye konuştu.

Herkesin sürecin başarılı olmasını istediğini ancak İsrail'in bunu istemediğini ve hatta başarısız olması için de her provokasyona hazır olduğunu söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in oyunlarına gelmeyin. İsrail'in Türklerle Kürtleri çatıştıracak bölgenin haritasını yeniden dizayn etme oyunlarına gelmemek için ne olur bütün siyasi liderlere söylüyorum, bir adım geri çekilin, başınızı iki elinizin arasına alın ve bir kez daha düşünün. Bugünler geçer, birbirinize bağırır, çağırırız. Kendi taraftarlarımızı etrafımızda konsolide ederiz ama millet kaybeder, coğrafyamız kaybeder, gelecek nesiller kaybeder."