Yeni Yol Partisi, Çiftçilerin Zirai Don Mağduriyetine Dikkat Çekti

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, zirai don olayından etkilenen çiftçilerin beklentilerinin karşılıksız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zirai don olayının üzerinden 121 gün geçmesine rağmen gereken adımların hiçbirinin tam anlamıyla atılmadığını iddia etti.

Çiftçilerin, zararlarını karşılayacak bir destek sağlanmasını, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz ertelenmesini, faizsiz kredi ve sulama borçlarının ötelenmesini istediğini ancak bunlardan hiçbirinin yapılmadığını söyleyen Ekmen, "121 gün sonra Tarım Bakanlığı sadece rutin ödemeler için paylaşım yapıyor." ifadesini kullandı.

Bu konudaki taleplere dikkati çeken Ekmen, "Zirai don felaketi nedeniyle içeriye doğru çökmüş bulunan çiftçinin beklentilerini karşılıksız bırakmayınız. Bu beklentilerin önemli bir kısmı borç erteleme ve yeni faizsiz krediyle ilgilidir. Yoksa TARSİM ödemeleriyle ilgili değildir. TARSİM kapsamında olmayan da birçok zarar vardır." diye konuştu.

Yeni Yol Partisinin düzenlediği "Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştayı"na işaret eden Ekmen, Mersin'de ilgili kurumların uyuşturucuyla ciddi şekilde mücadele etmelerine rağmen Mersin Limanı'nın uyuşturucu ile anıldığını öne sürdü.

Ekmen, bu mücadelenin Mersin'i aşan bir boyutu olduğunu belirtti.