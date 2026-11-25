Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, İstanbul'un çeşitli yerlerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların mağdur edildiğini ileri sürdü.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kentsel dönüşümde vatandaşların hak kayıpları yaşadığını iddia etti. Özellikle İstanbul'da "kentsel dönüşümün, rantsal dönüşüm haline geldiğine" dair şikayetler aktarıldığını söyleyen Esen, çeşitli yerlerde vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların hak arama mekanizmalarında yanlarında olduklarını söyleyen Esen, 3 dairesi olan vatandaşlara kentsel dönüşüm sonrasında 2 daire, 2 dairesi olan vatandaşlara ise 1 daire verildiğini söyledi.

Ödemelerin başta 150-200 bin lira olarak duyurulduğunu ama bu rakamın süre içinde arttığını öne süren Esen, "Vatandaşlar, 'biz sadece 1 mülk için 2 milyon ve daha fazlasını nasıl ödeyeceğiz.' diyor. Bugünün emekli maaşı ile kentsel dönüşümde borcunu bu vatandaş nasıl ödeyecek? Banka hesabı açıp oradan da kredi verilecek. Faize, kredilere vatandaşı hapseden bir düzen var." sözlerini sarf etti.

Çökme riski olan binalarda yaşayan vatandaşlar için rezerv alana binalar yapılmasını isteyen Esen, yerinde yenileme işlemi bitirilene kadar vatandaşların orada misafir edilmesini de talep etti.

Kaynak: AA