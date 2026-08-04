Sarıgül: Esnafa kredi limiti artırılsın
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, esnafın kira, vergi ve fatura ödeyemediğini belirterek, kredi limitlerinin artırılması, özel elektrik ve doğal gaz tarifesi, kira stopajlarının kaldırılması ve Bağ-Kur sorunlarının çözülmesini talep etti. İktidara gelmeleri halinde bu sorunları çözeceklerini söyledi.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Esnafa verilen kredilerin limiti artırılmalıdır." dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, esnafın kirasını, vergisini ödeyemediğini, dükkanını aydınlatamadığını söyledi.
Esnafa özel elektrik ve doğal gaz tarifesi uygulanması gerektiğini dile getiren Sarıgül, kira stopajlarının kaldırılmasını, Bağ-Kur tescil sorununun çözülmesini talep etti.
Prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın esnaf ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını isteyen Sarıgül, "Esnafa verilen kredilerin limiti artırılmalıdır." dedi.
Mustafa Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde esnafın sorunlarını çözeceklerini de söyledi.