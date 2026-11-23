Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hakkındaki iddialara ve şikayetlere ilişkin, "Meclis bu duruma el atmalı, bugüne kadarki dosyalar bakımından da işlem yapılmalı ve vatandaşlarımızdan soyulan o paralar mutlaka iade edilmeli." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HGS hakkındaki iddialar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını anımsattı. Harekete geçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Emir, bu konuda ilgili kurumlardaki sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Bu durumu "soygun" olarak nitelendiren ve yıllardır devam ettiğini söyleyen Emir, "Meclis bu duruma el atmalı, bugüne kadarki dosyalar bakımında da işlem yapılmalı ve vatandaşlarımızdan soyulan o paralar mutlaka iade edilmeli." sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun hakkındaki açıklamalarını anımsatan Emir, "Evet, Yemen bizim toprağımızdı ve orada yüz binlerce şehit verdik. O şehitlerin acısını hala yüreğinde taşıyan bir millet olarak artık oralarda şehit vermek istemiyoruz. Artık Türk ordusunun orada varlığının olmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına değinen Emir, "'Yurtta sulh, cihanda sulh' çizgisinin içerisinde ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için barışı ve diplomasiyi sonuna kadar kullanmaktır sizin göreviniz." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturması kapsamında toplam 144 milyar lira düzeyinde ödeme yapıldığını anlatan Emir, "Bugüne kadar 85 kişiden tövbe fonunda 44,5 milyar lira toplanmış. Yani 100 milyar lira bir şekilde toplananlar dışında ödenmiş. Hani vatandaşın sırtına yüklemeyecektiniz, vatandaşın sırtına bir kuruş bile yüklemeyecektiniz ya bu 100 milyar liranın kaynağı nedir?" şeklinde konuştu.

Emir, bir gazetecinin CHP ile Yeni Parti arasındaki aidat tartışmasını ve icra takibini sorması üzerine, "Hukuki süreci herkes görecek ama Türkiye'nin bu saçmalıklarla uğraşmaması lazım. Madem ki mahkemeye gitmiştir, mahkeme oradadır. Sonucunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Fon soruşturması kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edilmesine yönelik soruyu Emir, "Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni istenmesi son derece geç kalınmış bir işlemdir. Kavcıoğlu'nun bu batık fonların şirketlerine verdiği bankacılık izinleri ve yaptığı diğer işlemler açısından bakıldığında çoktan soruşturulmuş olması gerekirdi." şeklinde yanıtladı.

Emir, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu arasında TBMM'de kurulacak izleme komisyonu katılım konusunda görüş ayrılığı bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, Özel'in izleme komisyonuna üye vermeme konusundaki tutumunun asla barıştan, barış umudundan vazgeçmek olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Emir, "Aynı şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu da barış umudunun her şeyin önünde olduğunu ve kendisinin şahsen de barış için mücadele ettiğini ve barışı kendi meselelerinin önüne koymayacağını açıklıkla ifade etti. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görüşleri arasında bir çelişki olmadığı gibi bunlar birbirini tamamlayan görüşlerdir. " diye konuştu.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nun hiçbir yerinde izleme komisyonu oluşturulacağına dair ibare bulunmadığını anlatan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahların bırakılmasının teyit ve tespiti bir milletvekili heyetinin görevi olamaz. Biz yasama olarak görevimizi yaptık. Bunun ötesinde güvenlik güçleri kendi görevlerini yapıyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla orada bir tıkanıklık var veya yok. Ama oradaki teyit ve tespit mekanizması Meclisin izlem komisyonu tarafından kurulamaz. Bu görüşümüz o sırada kabul edildi. Bu komisyon raporuna böyle bir izlem komisyonunun kurulmasına dönük bir ibare yerleştirilmedi. Bu nedenle 'madem izlem komisyonu kurmayacaktınız, komisyon raporuna niye uymuyorsunuz?' denilmesini, ancak komisyon raporunu bilmemekle açıklayabiliriz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yeni Partiye yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Emir, "Hiç kaygılanmasın parti bölünmedi. Parti, Yeni Parti olarak bütün geçmişiyle, kimliğiyle, Mustafa Kemal'den emanet aldıklarıyla ve ülkede milletten aldığı desteğiyle bir bütün olarak dimdik ayakta. Bu nedenle parti bölünmedi. Parti bütün varlığıyla siyasi hayatın ortasında ve millete umut olmaya devam etmektedir." dedi.

Bahçeli'nin uyarılarından neyi kastettiğinin sorulması üzerine Emir, "Orada, kamuoyuna açık söylediklerini ifade ediyorlar. Bizim kurultayımıza çiçek gönderdiklerini ifade ediyorlar. Onun ötesinde de sabırlı olmamızı önerdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla uyarılar bunlarsa bizim böylesine uyarılara ihtiyacımız yok. Bütün bu süreçler Türkiye'nin gözü önünde yaşandı." sözlerini sarf etti.

Emir, partisinin kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararının gözden geçirilmesine yönelik DEM Partinin açıklamaları anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine de "Biz bu kararımızı gerekçelendirirken Türkiye'de barış umudunun kullanıldığını, barış vadedilerek otokratik rejimin derinleştirildiğini ve Türkiye'nin bu süreçte ihtiyaç duyduğu demokratikleşme adımlarının atılmadığı gibi çok daha geriye götürüldüğünü söyledik. Dolayısıyla bu şartlarda bir değişme olmadan Yeni Partinin görüşünü gözden geçirmesinin veya değiştirmesinin elbette olanağı yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA