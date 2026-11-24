Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarımızda okullar güvenli, eğitim kaliteli olacak, çalışan kazanacak, okulu bitiren iş bulacak. Öğretmenlerimizin tüm sorunları da teker teker çözülecek. 24 Kasım, eğitim bayramı olacak." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Yeni Parti'nin kuruluş süreci ile 1. Olağan Kurultayı'nı anlattı.

Yarın düzenleyecekleri Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyeceklerini açıklayan Özel, dış politikadan ekonomiye, milli eğitimden milli güvenliğe kadar çok sayıda alanda liyakatli kadrolarla milletin önüne çıkacaklarını bildirdi.

Özel, perşembe itibarıyla genel seçimi nasıl kazanacaklarını ve Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini millete arz edeceklerini belirterek, "Liyakatli kadrolarımızla ve mücadele azmimizle, seçimi kazanacak cesarete ve Türkiye'yi yönetecek maharete sahibiz. Herkes emin olsun ki, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız." diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Özel, öğretmenlerin sorunlarının aşıldığı ve Öğretmenler Günü'nün bir eğitim bayramı olarak kutlandığı günlere ulaşılması temennisinde bulundu.

Merkezi bütçede eğitime ayrılan payın azaldığını söyleyen, oran üzerinden hükümeti eleştiren Özel, "Bu anlayış, okullarımızı son yıllarda büyük bir hijyen ve güvenlik krizine sürüklemiş durumda. Evlatlarımız, temiz suya, bir öğün okul yemeğine hasretken, anne babalar, okula giden evladının sağ salim eve dönmesine duacı durumda. Son 3,5 yılda 65 okul saldırısı vakası yaşandı. 8 öğretmenimizi, 16 öğrencimizi, 2 emekçimizi ve 1 velimizi kaybettik. 27 canımız, tedbirsizlik ve gerekli ödeneklerin ayrılmaması yüzünden güvenlik açıkları sebebiyle hayatlarını kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Özel, öğretmen maaşlarının yetersiz olduğunu savunarak, 2002'de en düşük öğretmen maaşıyla 20 çeyrek altın alındığını, şimdi ise 7 çeyrek altın alınabildiğini söyledi.

Partisinin bir sonraki genel seçimlerde iktidara gelmesi durumunda milli eğitimde hayata geçirecekleri uygulamaları anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Nitelikli eğitimi sınıfsal bir ayrıcalık, zenginin çocuğunun eriştiği bir ayrıcalık olmaktan çıkaracağız. 1 milyon atanmamış öğretmen var. Bunların 100 bini için atama yapacağız. 65 bin uzman çavuşu alıp, uygun eğitimi verip, gerekli değerlendirmelerden geçirdikten sonra okullarda güvenlik görevlisi olarak devlet eliyle istihdam edeceğiz ve okul güvenliğini sağlayacağız. 100 bin kadrolu temizlik görevlisi, 75 bin okul hemşiresi, 60 bin sosyal hizmet uzmanı ve 5 bin psikolog ataması yapacağız. Okullarda, temiz içme suyu ve bir öğün ücretsiz okul yemeğini vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen uygulamasına son vereceğiz. Atamalarda mülakatı, torpili kaldıracağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. İktidarımızda okullar güvenli, eğitim kaliteli olacak, çalışan kazanacak, okulu bitiren iş bulacak. Öğretmenlerimizin tüm sorunları da teker teker çözülecek. 24 Kasım, eğitim bayramı olacak."

" Biz mazlum çoğunluğun yanındayız"

Fon soruşturmalarına değinen, yaşananlar sonrasında yeni krizlerin tetiklendiğini ileri süren Özel, "Borsa düşmüştür. Merkez Bankasının rezervleri erimiştir. Enflasyon tahminleri bırakın düşmeyi yukarıya doğru revize edilmiştir." dedi.

Fon soruşturmasına yönelik iddia edilen listenin açıklanması çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Listenin açıklanmasını bekliyoruz. Fon vurgununu yapanlar suç örgütü ise bu suç örgütünün şemasını da tepesinde duranı da açıklamalarını bekliyoruz. Bu skandalın en başında ABD Madoff krizinin çözüm yöntemini Türkiye'ye uyarlamıştık. Haksız kazançların eksiksiz tahsil edilmesini, yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesini, mağdurlara eksiksiz olarak dağıtılmasını öngören bir düzenlemeydi. İlk günlerde bunu görmediler, duymadılar. Yapsalardı, mağdurların yüzde 80'i hakkını almıştı. Hatta biz 'mağdurlara haklarını verelim' diye kanun teklifi hazırlarken, onlar, hazırlanan kanun teklifinde son dakika hak kayıpları yaratacak önergeler verdiler. O kanunu da Anayasa Mahkemesine götürdük. Amacımız son dakikada yapılan haksızlığa engel olmak. Çünkü bir yanda, gözü doymayan azgın bir azınlık var. Bir yanda, karnı doymayan mazlum bir çoğunluk var. Biz, mazlum çoğunluğun yanındayız. Azgın azınlığın sonuna kadar karşısındayız."

(Sürecek)

Kaynak: AA