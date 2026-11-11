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Yeni Parti, fon mağdurları için yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon mağdurları için yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi. Günaydın, borsadaki kaybın 170 milyar doları aştığını iddia ederek yarın saat 12.00'de Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapılacağını söyledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon soruşturması kapsamındaki mağduriyetlerin engellenmesi için yarın Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturması nedeniyle borsada kaybın 170 milyar doları aştığını iddia etti.

1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin 401 milyar lirayı alıp kaçtığını savunan Günaydın, "Ucu nereye giderse gitsin." denmesine rağmen bugüne kadar listenin açıklanmamasına tepki gösterdi.

"Bu listeyi açıklayamadığınız sürece iktidar partisine mensup herkes zan altındadır." diyen Günaydın, denetleyici kuruluşlar "göz yummasa, bu boyutta bir soygunun" yapılabilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediğini aktaran Günaydın, "Bu kadar şaibe varken, yardımcıların tutukluyken senin başına bir şey gelmeyecek mi? Görevden affını isteyerek bundan kurtulacak mısın?" diye konuştu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Günaydın, şunları kaydetti:

"Memleket soyuluyor, arkadaşlar. Bu kadar hırsızlığa bir dur demek lazım. Bu mesele artık AKP meselesini aşmıştır, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Buraya hamasi nutuklar değil doğru, ivedi, etkin adımlar gereklidir. Yeni Parti olarak bu iş nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Fon mağdurlarının mağduriyetlerini engellemek için Yeni Parti olarak yarın saat 12.00'de Anayasa Mahkemesi önünde dilekçemizin tesliminden sonra basın açıklamamızı yapacağız."

Türkiye'de ekonominin "tepetaklak gittiğini" iddia eden Günaydın, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Gökhan Günaydın, daha sonra Silivri açıklarında "Alsu" adlı gemiyle çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin bazı mürettebatının ailelerini kürsüye davet etti.

Ailelerin arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin sorunlarını paylaşmasının ardından Günaydın, gemi enkazındaki cesetlerin çıkarılması için çalışmalara devam edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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