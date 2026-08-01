Yemen’deki Husiler, Babülmendep Boğazından geçen gemilere ücret uygulama planını yalanladı

Yemen'de Husi yönetimindeki denizcilik koordinasyon organı, Babülmendep Boğazından geçen ticari gemilere ücret uygulama planı olmadığını, böyle bir karar alınmadığını ve stratejik su yolundan geçişin ücretsiz olduğunu belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husilerden Babülmendep Boğazından geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündükleri yönündeki iddialara açıklama geldi. Husi yönetimindeki İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezinden (HOCC) yapılan açıklamada, güvenli ulaşım hizmetinin gönüllülük esasına dayalı ve ücretsiz bir hizmet olduğu ifade edildi. Açıklamada, "HOCC, Babülmendep Boğazından geçiş karşılığında para talep eden herhangi bir kişi veya kuruluşun, Yemen Cumhuriyeti'ni veya HOCC'yi hiçbir şekilde temsil etmediğini kesin olarak teyit eder. HOCC, nakliye şirketlerini yetkisiz kişi veya kuruluşlara herhangi bir ödeme yapmamaya veya bilgi vermemeye çağırıyor" denildi.

Ne olmuştu?

İngiliz haber ajansı Reuters çarşamba günü bölgesel kaynaklara dayanarak yayınladığı haberinde, İran'la ittifak halindeki Husi milislerinin Kızıldeniz'in güneyinden geçen gemilere ücret uygulamayı düşündüklerini iddia etmişti. Reuters'a konuşan kaynaklar, ücret uygulamasıyle ilgili teklifin Temmuz ayında Husi yetkililerinin Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle görüşüldüğünü, ancak uygulama için herhangi bir zaman çerçevesinin belirlenmediğini söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı