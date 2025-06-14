Yavuz Ağıralioğlu: Muhtemel Bir Seçime Hazırız

Yavuz Ağıralioğlu : Muhtemel bir seçime hazır hale geldik (2)

Bursa'da Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştiren Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Devlet hak ettiği yeri bulamadı. Millet hak ettiği zenginlikle buluşturulamadı. Çocukların hayaline kavuşulamadı. Emeklinin hakkı olunamadı. Tarlaların, yaylaların bereketi ve bolluğu sağlanamadı. Sanayicinin arkasında dağ, iş adamının arkasında imkan olmak başarılamadı diye yola koyulan, bütün bunları başarma azmiyle burada bulunan Türk milletinin şerefli evlatlarına selam. Anahtar Parti'yi bir parti olarak değil, bir azmin, bir aklın, bir ahlakın, bir adanmışlığın, bir adalet duygusunun, bu memlekette yaşadığımız sorunlara yetebilecek olan kararlılığın partisi olarak açıyoruz. Anahtar Parti'yi açıyoruz. Türk milletinin ufkuna, memleketimizin güçlü yarınlarına, Türk milleti için hak ettiğini düşündüğümüz büyük ufuklara yelken açsın diye, Türk milletinin umudunu açıyoruzö dedi.

'DEVLETİMİZ ZORDADIR'

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz zordadır. Milletimiz zordadır. Çalışanlarınız dardadır. Çocuklarınız hayal kuramaz durumdadır. Memleket zordadır. Babalar evlatlarının işsizliğinden muzdariptir. Memlekette babalık zordadır. Analar, evlatları için endişe edip, 'Biz gidince evlatlarımız ne olacak?' diye kaygılanmaktadır. Evlatlarınız zordadır. Yaşayamaz durumdadır. Dar gelirli zordadır, dardadır. Kendisine 14- 15 bin lira emekli maaşı verilen, bu maaşla kiraya, bu maaşla yola, bu maaşla elektriğe, suya, sofraya, pazara yetmek zorunda bırakılan emeklilerimiz kahırdadır. Emeklilerimiz zordadır. Çocukları yetişsin diye, evlatları iyi eğitim alsın diye gecesini gündüzüne katılmış aileler, evlatlarını okutmak için her türlü fedakarlığa katlanmış, okutmayı başarmış ama çocuklarına iş bulamamış aileler zordadır. Öğrencilik bitmiş, mezun olmuş, hayaller kurmuş ama atanamamış öğretmenler zordadır. Asgari ücretle yaşamak zorunda bırakılmış, asgari ücret haysiyetin çok altında açlık sınırıyla birleşmiş, dar gelirlilerin hepsi zordadır, dardadır.ö

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,