Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "Bizim bu ülkeye 'kara para girsin' diye bir derdimiz yok. Bu ülkenin denetim mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri var. Milletin kafasını karıştırmayın." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine konuşan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 18 yıl içinde dokuz defa varlık barışına ilişkin düzenleme yapıldığını, yurt dışından gelecek kaynağın kayıt dışı para olduğunu söyledi.

"Vergisi verilmeyen, kazancı beyan edilmeyen bir faaliyet ne kadar millidir?" sorusunu yönelten Özlale, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu varlık barışı meselesini 18 senede 9 defa getiriyorsunuz ve 2008 yılından beri 'açıklayacağım' deyip açıklamadığınız vergi cennetlerini yine açıklayamıyorsunuz. Daha sonra o vergi cennetlerinden buraya gelen paranın kaynağını sormuyorsunuz. 18 senedir bu ülkede vergi cenneti olan ülkeler açıklanmıyor ve maalesef görüyorum ki bu yapılan düzenlemeyle Türkiye bir nevi bir vergi cenneti haline geliyor."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de vergi adaletsizliği bulunduğunu, vergiyle ilgili her teklif geldiğinde bunu gördüklerini, bu teklifin de vergi adaletsizliği düşüncesini güçlendirdiğini ileri sürdü.

Teklifle yurt dışındaki paranın gelmesinin teşvik edildiğini ancak bunun mali ve hukuki tartışmaları beraberinde getirdiğini dile getiren Oluç, "Bu geçici bir rahatlama sağlıyor ama kalıcı bir çözüm değil. Getirilen bu varlıklar bir süre sistemde kalıyor ama daha sonra yurt dışına çıkıyor. Varlık barışı yapısal sorunları çözmek yerine sadece zaman kazandıran bir köprü vazifesi görüyor." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifin yurt dışından gelecek kaynaklara ilişkin maddesini eleştirerek "Bu parayı nereden bekliyoruz? Kimin parası gelecek, kim getirecek bu parayı? Önce Türkiye'den kaçan paraya engel olalım." dedi.

Gelecek mali kaynağın Türkiye'yi yeni bir riskle karşı karşıya bırakacağını ileri süren Usta, "Bu kaynaktan bir şey çıkmaz. Bu sıcak para bugün gelir, burada aklanır. Yarın en küçük risk gördüğü zaman da çeker gider. Bu para girdiği zaman da çıktığı zaman da problemdir. Kalıcı sağlıklı finansmana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, teklifte ihracatçıyı, yurt dışından yatırımların getirilmesini ve nitelikli iş gücünü destekleyen maddelerin bulunduğunu ancak ekonominin can damarı esnaf için hiçbir şey yapılmadığını savundu.

Teklifle varlık barışının getirildiğini dile getiren Kısacık "Kara paracılarla barışılıyor, parasını yurt dışına kaçırıp sonra getirenlerle barışılıyor ama esnafla barışılmıyor. Esnaf borcunu ödeyemediği için işyerini kapatıyor." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının belirsizlik doğurduğu böyle bir ortamda, teklifle, Türkiye'nin finans ve teknoloji merkezi olması için adım atıldığını vurguladı.

Esnafın taleplerini aktaran Kalaycı, "Sıkıntıya düşmüş, borçlarını ödeyemeyen esnafımızın yeniden yapılandırma beklentileri var." ifadesini kullandı.

Yurt dışından gelecek kaynaklara ilişkin yapılan eleştirilere cevap veren Kalaycı, "Yurt dışı ve yurt içi varlık barışı konusunda düzenleme var. Bu düzenlemeleri geçmişte de çok defa yaptık. 'Yok efendim suç gelir, kara para gelir.' Bu anlamda endişe edecek bir durum söz konusu değil. Teklifte açık bir şekilde bu hüküm ifade ediliyor." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, yurt dışından gelen kaynaklara ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yegin, dünyada bazı gelişmelerin yeni kriz ve fırsatları ortaya çıkardığını, hükümetin de buna göre bir okuma yaptığını aktardı.

Orhan Yegin, şöyle devam etti:

"Bulunduğunuz yerde itirazınızı anlarım ama kullandığınız kavramlarınız çok kötü. 'Kara para aklama' diyorsunuz. Neyi aklıyoruz? Türkiye'yi kara paranın, terörizmin finansmanının işlendiği bir ülke olarak gösteriyorsunuz. Bu doğru bir siyaset değil. Ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Ülkeyi yönetmeye talip olanlar, kendi ülkesini yerin dibine sokacak, çok haksız, iftiraya varacak ve vicdansızca cümleler kurarak yapılan düzenlemeleri eleştiriyorsunuz. Daha beyefendi ifadelerle eleştirecek konular da olabilir. İktidara olan karşıtlığınız, Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na olan hırsınız ve kininiz ülkemize dönük bir hakarete dönüşüyor. Kavramları güzel kullanalım. Bizim bu ülkeye 'kara para girsin' diye bir derdimiz yok. Bu ülkenin MASAK'ı, Hazine ve Maliye Bakanlığının incelemeleri ve bir bankacılık sistemi var. Bu ülkenin denetim mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri var. Milletin kafasını karıştırmayın."

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.