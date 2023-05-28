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Varto'da Sandıklar Açıldı

Varto'da Sandıklar Açıldı

Politika Haberleri

Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımı ise başladı. Varto'da 100 köy ve 7 mahallede sabah 08.00'de başlayan ve 17.00'de tamamlanan oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. İlçede olumlu bir hava içerisinde sorunsuz bir şekilde geçen oy verme işleminin ardından herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sandıklar açılarak, cumhurbaşkanını seçmek üzere kullanılan oylar sayılmaya başlandı. - MUŞ

Muş'un Varto ilçesinde oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımı ise başladı.

Varto'da 100 köy ve 7 mahallede sabah 08.00'de başlayan ve 17.00'de tamamlanan oy kullanma işleminin ardından sandıklar açıldı. İlçede olumlu bir hava içerisinde sorunsuz bir şekilde geçen oy verme işleminin ardından herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sandıklar açılarak, cumhurbaşkanını seçmek üzere kullanılan oylar sayılmaya başlandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Varto Muş Politika Haberler

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