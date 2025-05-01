Ünal Kaplan, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Oldu

Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanı Ünal Kaplan, Manisa İl Başkanı Serhat Orhan'ın daveti üzerine il başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkan Yardımcılığına getirilen Ünal Kaplan Akhisar İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek, yeni görevine başladı.

Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Serhat Orhan yaptığı açıklamada, "Sayın Ünal Kaplan'ın partiye olan bağlılığı teşkilatçılıktaki dirayetli duruşu ve halkla kurduğu samimi bağ sayesinde yalnızca Akhisar'da değil tüm Manisa genelinde takdirle anıldığını vurguladı. Sayın Ünal Kaplan kardeşimizin dava şuuru yüksek ahlaki duruşuyla örnek olmuş her daim milletin yanında yer almış kıymetli bir yol arkadaşımızdır. İlçe başkanlığı süresince Akhisar'da büyük bir heyecan dinamizm ve birlik ruhu oluşturmuştur. Bu kıymetli birikim artık il düzeyinde daha geniş bir alanda değerlendirileceğine inanıyoruz." dedi.

Parti içinde her zaman istişare ve liyakat esasına dayalı bir anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Orhan, "Sayın Kaplan'ın partimizin Manisa'daki yürüyüşüne il başkan yardımcısı olarak çok değerli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır. Bu bir veda değil aksine daha güçlü bir başlangıçtır." şeklinde konuştu.

Görev değişikliğine ilişkin açıklamada bulunan Ünal Kaplan ise şunları söyledi: "Bu kutsal davanın bir neferi olarak nerede görev verilirse orada hizmet etmeye devam edeceğim. İlçe başkanlığı sürecinde bana güvenen ve destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza Akhisar halkına ve kıymetli İl Başkanımız Serhat Orhan'a teşekkür ediyorum. Şimdi Manisa genelinde daha büyük hedefler için mücadele zamanı." - MANİSA