Bakan Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile görüştü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ile heyetini bakanlıkta ağırladıklarını bildirdi. Konuk bakan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kacır, "Sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğimizin derinleştirilmesine yönelik fırsatları ele aldık. Umman ile ticaret hacmimizi yükseltecek ve karşılıklı yatırımları hızlandıracağız" dedi.