Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ümraniye'de temaslarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Özdağ, 'İstanbul 3.0' projesi ile şehri yüksek teknolojinin merkezi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de partililer ve basın mensuplarıyla kahvaltı programının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Özdağ, kahvaltı programında yaptığı açıklamada, bu ay İstanbul'un ilçelerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla temas kurduğunu, çözüm önerilerini ve politikalarını paylaştığını belirtti.

Ümraniye'nin İstanbul'un en canlı, en güçlü ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Özdağ, "İstanbul'u anlamak ilçeleri anlamaktan geçiyor, hatta mahalleleri anlamaktan geçiyor. Bundan dolayı İstanbul'da bütün ilçe başkanlarımız, ilçe raporlarını hazırlarken bunu mahalle mahalle ele alıyorlar." dedi.

Özdağ, iktidara geldiklerinde İstanbul'un ilçelerindeki idari ve mülki amirlerin, daha önce Anadolu'daki illerde görev yapmış tecrübeli bürokratlardan oluşacağını dile getirdi.

Uyuşturucu ve sanal kumarla topyekun mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Özdağ, "Sanal kumarla ilgili ayrı bir yasal düzenleme yapılması zorunluluktur." ifadesini kullandı.

İstanbul'un çok hızlı ve güçlü radikal önlemlerle depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini, Zafer Partisi olarak bu konuda "İstanbul 3.0" projesini tasarladıklarını söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"'İstanbul 3.0', İstanbul'u Berlin, Şanghay, Yeni Delhi, Tokyo gibi yüksek teknolojinin merkezi haline getirecek bir sanayi projesi. İstanbul'u yüksek teknolojinin ve bilişimin merkezi haline getirirken dünyadaki en büyük bilişim firmalarına İstanbul'da serbest bölgeler oluşturup, 'Gelin burada yatırımlarınızı yapın ve Türk insanı da bu ileri teknoloji alanlarında çalışsın' diyeceğiz. Anadolu'ya da orta ölçekli sanayi, tekstil, yedek parça gibi sanayi kollarını İstanbul'dan taşıyarak nakletmemiz ve Anadolu'da yeni dört ticaret, sanayi ve enerji koridoru oluşturmamız gerekiyor."

Özdağ, programına Ümraniye'deki esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Politika
