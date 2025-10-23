Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Pakistan ile Ulaştırma İş Birliğini Güçlendiriyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Federal İletişim Bakanı Sayın Abdul Aleem Khan ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ulaştırmanın tüm modlarında iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.