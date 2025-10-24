Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Pakistan'da İkili Görüşme Gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında Pakistan Federal Denizcilik Bakanı ile bir araya gelerek denizcilik alanında ortak çalışmalar hakkında istişareler gerçekleştirdi.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Sayın Muhammad Junaid Anwar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Denizcilik alanındaki ortak çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika