Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Pakistan'da İkili Görüşme Gerçekleştirdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Sayın Muhammad Junaid Anwar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Denizcilik alanındaki ortak çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.