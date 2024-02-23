Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nde Yapılan Altyapı Yatırımlarını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Kırklareli'nin demir yolu altyapısını da çok önemli yatırımlar yaptık. Şehir içinde kalan tüm demir yolu altyapısını modernize ettik. 62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli'ni İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçeleri çevre yolu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Uraloğlu, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan kadim tarihi, kültürel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle Trakya'nın saklı kalmış cenneti Kırklareli'nde Vize ve Demirköy Çevre Yolları'nın açılış töreni katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle, Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizi birbirine daha da yaklaştırıyor, ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz; güçlü karayolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü konumundadır. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor. Ayrıca Kırklareli ; tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Bugün de Kırklareli'mize iki müjde ile Vize ve Demirköy Çevre Yollarımızın açılışı için geldik" diye konuştu.

"İlçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık"

İstanbul'dan Kırklareli'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirilen karayolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Özellikle İstanbul'dan Kırklareli'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirdiğimiz kara yolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirmekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli Yolu'nun uzunluğu 71 kilometredir. Bu yolumuz bünyesinde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Vize Çevre Yolumuzu; 6,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Projemiz ile; bölgede bulunan organize sanayi bölgeleri ile yurt içi ve yurt dışına sevkiyat yapan, kapasitesi yüksek kireç ve çimento fabrikalarından kaynaklanan ağır taşıt trafiği kentin dışına aldık. Transit trafiğin kesintisiz akışını tesis ederek ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık" diye konuştu.

"İğneada bölgesindeki askeri faaliyetleri kapsamında sevk edilen ağır tonajlı askeri araçları geçişine uygun, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı da sağlamış olduk"

Trakya Bölgesi'nin Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanması adına büyük önem taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Pınarhisar-Demirköy-İğneada yolunda Trakya Bölgesi'nin Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinin İğneada'ya ulaşan tek aksıdır. Ayrıca Karadeniz kıyısındaki eşsiz longoz ormanları ve orman endüstrisine dayanan ekonomik faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır. Demirköy-İğneada Yolumuzu 27,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdik. Yolumuzun Demirköy geçişinde de 5,5 kilometrelik Demirköy Çevre Yolu'nu tamamladık ve iş kapsamındaki 75 metrelik Bulanık Deresi Köprüsü'nü inşa ettik. Yolun kalan kesimlerinde de çalışmalara hızla devam ediyoruz. Demirköy Çevre Yolumuz ile; bölgedeki orman endüstrisinden kaynaklanan ağır taşıt trafiğinin ve özellikle yaz aylarında artış gösteren turistik trafiğin Demirköy şehir merkezinde neden olduğu yoğunluğunu rahatlattık. Bu yolumuzun çok önemli bir yanı daha var. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ülkemizin güvenliği için önem arz eden İğneada bölgesindeki askeri faaliyetleri kapsamında sevk edilen ağır tonajlı askeri araçları geçişine uygun, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı da sağlamış olduk" dedi.

"Kırklareli'nin demir yolu altyapısını da çok önemli yatırımlar yaptık"

Uraloğlu, "2002 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 257 kilometreye çıkardık. Kırklareli'yi; Edirne'ye, Tekirdağ'a, İstanbul'a bölünmüş yollar ile bağladık. Kırklareli'nin demir yolu altyapısını da çok önemli yatırımlar yaptık. Şehir içinde kalan tüm demir yolu altyapısını modernize ettik. 62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli'ni İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli'nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate; yük taşıma süresini ise 6,5 saatten 2,5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük faydalar getirecektir" diye konuştu. - KIRKLARELİ