Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomi Toplantısına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a geldi. Bakan Uraloğlu, başkent Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüştü. Abdulkadir Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirecek, ulaştırma, altyapı, ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliğimizi geliştirecek adımları birlikte değerlendirdik" dedi. - TİFLİS