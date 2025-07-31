Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomi Toplantısına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gürcistan'da Ekonomi Toplantısına Katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki iş birliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a geldi. Bakan Uraloğlu, başkent Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüştü. Abdulkadir Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirecek, ulaştırma, altyapı, ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş birliğimizi geliştirecek adımları birlikte değerlendirdik" dedi. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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