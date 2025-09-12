Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Tunceli'de Esnafı Ziyaret Etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'de esnaf ziyaretinde bulundu. Valilik ziyaretinin ardından iş yerlerini gezerek esnafın taleplerini dinleyen Uraloğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Uraloğlu ve beraberindekiler, Valilik ziyareti sonrası Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'na geçti.
Buradaki iş yerlerini gezen Uraloğlu, esnafla sohbet edip talep ve sorunları dinledi.
Çocuklarla da yakından ilgilenen Uraloğlu, vatandaşlarla çay içip kentte yürütülen projeleri anlattı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika