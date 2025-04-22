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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suriye ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suriye ile İşbirliğini Güçlendiriyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel ile yaptığı görüşmede, ulaşım, dijital altyapı ve ekonomik iş birliği konularında somut adımlar atmaya yönelik toplantılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sn. Abdüsselam Heikel ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmenin ardından, ilgili kurumlarımızın temsilcilerinin de katılımıyla heyetler arası kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Ulaşımdan dijital altyapıya, ekonomik iş birliğinden yeniden imara kadar pek çok alanda somut adımları ele aldık. Suriye ile güçlü ve kalıcı iş birliği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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