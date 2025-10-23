Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve ulaşım projeleri ile bölgesel bağlantıları görüştüler.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Sayın Farzaneh Sadegh ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma projeleri ve bölgesel bağlantılar üzerine istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
