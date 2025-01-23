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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çad'da Resmi Temaslarda Bulundu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çad'da Resmi Temaslarda Bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah ile görüştü ve Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Encemine'de Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyon, Yurt Dışında Yaşayan Çadlılar ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Abderaman Koulamallah ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Çad'a geldi. Bakan Uraloğlu, başkent Encemine'de Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyon, Yurt Dışında Yaşayan Çadlılar ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Abderaman Koulamallah ile bir araya geldi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afrika'nın en önemli stratejik ülkelerinden biri olan Çad ile köklü ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - NCAMENA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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