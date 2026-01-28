Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da valilik ziyareti, esnaf sohbetleri ve belediye başkanı ile temaslarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Aksaray Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Uraloğlu, Vali Murat Duru'dan brifing aldı.

Programına Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretiyle devam eden Uraloğlu, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Belediye Başkanı Dinçer'i ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk eşlik etti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Politika
