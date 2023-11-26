Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya gıda kıtlığını kullanmaya devam edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlenen 'Ukrayna'dan Tahıl' toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın gıda kıtlığını kullanmaya ve açlığı silah olarak kullanmaya devam edeceğini belirtti. 'Ukrayna'dan Tahıl' projesinin, gıda kıtlığından en çok etkilenen ülkelere yardım ettiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün başkent Kiev'de düzenlenen ' Ukrayna'dan Tahıl' adlı toplantıda konuştu. Zelenski, "Rusya gıda kıtlığını kullanmaya ve açlığı silah olarak kullanmaya devam edecektir. Halihazırda 40'a yakın ülke ve uluslararası kuruluşu bir araya getiren ' Ukrayna'dan Tahıl', gıda kıtlığından en çok muzdarip olan ülkelere yardım ediyor" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen ' Ukrayna'dan Tahıl' toplantısına, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset ve Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte bizzat katıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise video konferans yoluyla toplantıya uzaktan bağlandı.

Toplantıda konuşma yapan Zelenski, "Ukrayna gücünü ya da özgürlüğünü kaybetmeyecek ve terörün yenilmesi gerektiği yönündeki küresel mutabakatı savunacaktır. Ukrayna limanlarının bir kez daha küresel gıda güvenliği ve ihracatımız için çalışabilmesi amacıyla Karadeniz'e güvenliği geri getirmeyi başaran tüm Ukraynalılarla gurur duyuyorum. Rusya gıda kıtlığını kullanmaya ve açlığı silah olarak kullanmaya devam edecektir. Halihazırda 40'a yakın ülke ve uluslararası kuruluşu bir araya getiren 'Ukrayna'dan Tahıl', gıda kıtlığından en çok muzdarip olan ülkelere yardım ediyor" dedi.