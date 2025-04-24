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UEFA İstanbul Temsilciliği açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilciliğin Türk futbolu için hayırlı olmasını niyaz...

UEFA İstanbul Temsilciliği açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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UEFA İstanbul Temsilciliği açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilciliğin Türk futbolu için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

UEFA İstanbul Temsilciliği açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilciliğin Türk futbolu için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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