Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüştü. Görüşmede, Türkmen-Azerbaycan ekonomik işbirliği ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'u kabul etti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhamedov, Hükümetlerarası Türkmen-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 7. toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'a gelen Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü.

Hükümetlerarası işbirliğinin çok çeşitli alanlarda başarıyla geliştirildiğinin altı çizilen görüşmede, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, iletişim, bilim, teknik gibi alanlarda karşılıklı eylemlerin geliştirilmesi için bir koordinasyon organı olarak Hükümetlerarası Türkmen-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun konumunun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, komşu ülkeler olarak elverişli coğrafi konumun etkin şekilde kullanılmasının gerekliliğine, deniz limanlarının kapasitesinin verimli kullanılmasıyla ticari ilişkilerin genişletilmesine, Hazar Denizi üzerinden ticari ilişkilerin genişletilmesi ve birçok ülkeyi birbirine bağlayan ulaşım koridorlarının oluşturulmasında işbirliğinin yanı sıra iletişim alanında ortak çalışmanın geliştirilmesine dikkat çekildi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi. Görüşmede, doğal gaz arzının mevcut durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişi yapıldı, Türkmen elektriğinin Azerbaycan'a gönderilmesi imkanları ele alındı.