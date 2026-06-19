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Bakan Kurum, Kırgızistan heyeti ile görüştü

Bakan Kurum, Kırgızistan heyeti ile görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan heyetiyle bir araya gelerek kentsel planlama alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşması imzalandı. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'yı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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