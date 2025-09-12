Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Sürecinde İlerleme Kaydedildi

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, altıncı tur görüşmelerini 12 Eylül tarihinde Erivan'da gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Toplantında özel temsilcilerin Türkiye ile Ermenistan arasındaki tam normalleşme sürecini ilerletmek amacıyla, önceki toplantılarda üzerinde çalışılan ve uzlaşı sağlanan konuların teyit edildiği ifade edildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantılarında üzerinde mutabık kaldıkları, sınır geçişlerine ilişkin uzlaşının hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özel Temsilciler bu sürecin hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır. Özel Temsilciler ayrıca, Kars-Gümrü demiryolu ve elektrik enterkonektörünün rehabilitasyonu ve işlerlik kazanması konusunda iki ülke ilgili makamlarının gerekli teknik çalışmaları yürütmelerine karar vermişlerdir. Ayrıca Özel Temsilciler, kültür ve akademi alanlarında iş birliğini güçlendirmek için, özellikle yükseköğretim öğrencilerine burs imkanları oluşturulması ve tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortaklaşa yenilenmesi yoluyla çaba gösterilmesine karar vermişlerdir. Özel Temsilciler ayrıca, ilgilenen diğer şirketlerin 2026 yazından itibaren çeşitli noktalara uçuş başlatmaları için gerekli çalışmaları yürütme ve böylece iki ülke arasındaki hava yolu ve uçuş sayısını artırma konusunda da mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler son olarak, bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini de bir kere daha teyit etmişlerdir." - ANKARA