Türkiye ve Çin İlişkileri Hakkında Görüşmeler Yapıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı heyetiyle bir araya gelerek Türkiye-Çin ikili ilişkileri, ticaret ve yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarette, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmelerde bulunulduğunu bildirdi.
Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.