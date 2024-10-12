Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Çin İlişkileri Hakkında Görüşmeler Yapıldı

Türkiye ve Çin İlişkileri Hakkında Görüşmeler Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı heyetiyle bir araya gelerek Türkiye-Çin ikili ilişkileri, ticaret ve yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Jiang Zuojun başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarette, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmelerde bulunulduğunu bildirdi.

Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.

Kaynak: AA / Esin Işık - Politika

Uluslararası İlişkiler Zafer Sırakaya Diplomasi AK Parti Politika Ekonomi Türkiye ankara Dünya

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.