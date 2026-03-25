Bakan Bolat, Somalili mevkidaşı Hassan ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "DTÖ 14. Bakanlar Konferansı kapsamında, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Jamaal Mohamed Hassan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı senesini idrak ettiğimiz, kıtadaki en büyük ortaklarımızdan Somali ile 320 milyon dolara ulaşan ticaret hacmini artırma, yatırımları teşvik etme ve iş ortamını iyileştirme konularında ortak çalışmalarımızı ele aldık. Görüşmede Sayın Bakan Jamaal Mohamed Hassan; 2011'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali ziyaretinin ülkesi için tam bir dönüm noktası olduğunu ve sonrasında ilişkilerin ekonomik ve güvenlik perspektifinden dikkat çekici bir şekilde derinleştiğini ifade ederek, Somali'nin her anlamda Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir. Dost ve kardeş Somali ile enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

