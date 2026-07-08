Genel Başkan Yiğiner'den seçim sonrası İzmir'e ilk ziyaret

İzmir'i ziyaret eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner "Ülkemizdeki şoför esnafımıza ve diğer esnaf ve sanatkarlarımıza birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için bir yola çıktık. İzmir bizim için önemli" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Yiğiner, İzmir programı kapsamında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Mehmet Yiğiner, Oda Başkanı Erkan Özkan, oda yönetimi ve taksici esnafı tarafından oda önünde çiçekle karşılandı. Yiğiner daha sonra, taksicilerle gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı bir toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yiğiner, "Birçok oda başkanımız bizimle birlikte oldu. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeni bir döneme başladılar. İzmir, seçimden sonra ilk ziyaretimiz oldu. Yönetici ve esnaf kardeşlerimizle bir arada olduk. Onların dertlerini, sıkıntılarını dinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimizi belirttik. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki davayı da birlik ve beraberlik içerisinde yürüttük ve güzel sonuçlar aldık. Samimi bir ortamda hasret gidermiş olduk. Ülkemizdeki şoför esnafımıza ve diğer esnaf ve sanatkarlarımıza birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için bir yola çıktık. İzmir bizim için önemli. İstanbul'dan sonra en fazla esnaf ve sanatkarı olan ilimizdir" diye konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise "Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanımız Mehmet Yiğiner'in ziyareti bizleri onurlandırdı. Başkanlarım yeni dönemde de görev alıp 4 yıl boyunca esnaf teşkilatına hizmet edecek birimlerin başındalar. Bizim üst birliğimiz ve federasyonumuzda böyle büyük tecrübelerin bulunması bizler ve esnaf için bir avantajdır. Başkanımız Türkiye Konfederasyon Genel Başkanlığına talip. Eylül ayında büyük bir kongre sürecine girecekler. Dolayısıyla orada da kendilerine destek oluyor, bu mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Yiğiner'e Erkan Özkan tarafından plaket takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı