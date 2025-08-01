Türkiye-İtalya-Libya üçlü zirvesi sona erdi

Türkiye-İtalya-Libya üçlü zirvesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi İstanbul'da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye-İtalya-Libya İş Birliği Zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri ayrı ayrı karşıladı.

Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

Zirvedeki görüşmelerin ardından liderler, Dolmabahçe'den ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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