Türkiye, IMO Konsey Üyeliğine 14. Kez Seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 139 ülkenin desteği ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi'ne üst üste 14. kez seçildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu başarının ülkenin uluslararası güvenilirliğini artıracağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, seçimlerin IMO'nun 34. Genel Kurulu sırasında 28 Kasım 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirildiğini belirterek, örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine Türkiye'nin 1999 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde seçildiğini vurguladı.

"Seçimlerin ülkemiz adına başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız yoğun bir çaba sergilemiştir"

IMO Konsey üyeliğine bir kez daha seçilmenin Türkiye'nin geleceği için olumlu etkileri olacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildi. Seçimlerin ülkemiz adına bir kez daha başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri yoğun bir çaba sergilemiştir. 139 ülkeden aldığımız bu desteğin ardında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsenen başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz de yer almaktadır. Ülkemiz IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
