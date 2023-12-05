Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi büyüyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland ile ikili ticaret hacminin ivme kazanarak büyüdüğünü belirterek, "2002 yılında 200 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, 2023 yılının ilk 9 ayında 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland ile ikili ticaret hacminin ivme kazanarak büyüdüğünü belirterek, "2002 yılında 200 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, 2023 yılının ilk 9 ayında 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Tayland Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Resepsiyonda, Tayland Krallığı Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler de yer aldı. Bakan Uraloğlu, Tayland'ın Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 65'inci yıl dönümü. İlişkilerimiz, büyükelçiliklerimizin açılmasını müteakip, dostluk ve karşılıklı yarar temelinde çeşitli alanlarda gelişmeye devam etmektedir. Dönemin Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanının ülkemizi geçtiğimiz ocak ayında ziyareti sırasında imzalanan Ortak Eylem Planı (2023-2028) bu anlamda bize bir yol haritası sunuyor. Üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesinin bu yol haritasının somut iş birliği projeleriyle zenginleştirilmesi açısından önem taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

'YATIRIMLARIN ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Şubat ayında yaşanan deprem sonrasında Tayland hükümeti ve halkının destek ve dayanışması için teşekkür eden Uraloğlu, "İkili ticaret hacmimizin ivme kazanarak büyüdüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. 2002 yılında 200 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, 2023 yılının ilk 9 ayında 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesi ve karşılıklı yatırımların artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok boyutlu dış politikamız ve Yeniden Asya Girişimimiz çerçevesinde Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerimizin güçlendirilmesine önem atfediyoruz. Bu çerçevede, Tayland'la iş birliğimizi de ikili boyutun yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN gibi çok taraflı platformlarda daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. Küresel ve bölgesel sınamaların arttığı bir dönemde yakın iş birliğimizin ortak çabalarımızla çeşitlenerek güçleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.