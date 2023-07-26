Türkiye ile Kenya arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması

İSTANBUL Türkiye ile Kenya arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması, IDEF 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında imzalandı.

Türkiye ile Kenya arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması, IDEF 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalandı. Anlaşma, Türkiye ve Kenya arasında işbirliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. SSİ anlaşması, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayii ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor. Yılda bir gerçekleştirilecek olan "Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları" ile bu toplantılarda belirlenen işbirliği konularının olgunlaştırılarak takip edilmesini sağlayan resmi ve teknik heyet ziyaretleri de bu anlaşma çerçevesinde icra edilecek.