Türkiye Fikri Mülkiyette Küresel Başarılar Elde Ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli patent başvurularında dünya 10'uncusu, yerli patent artış hızında ise en hızlı yükselen 3 ülkeden biri olduğunu açıkladı. Ayrıca, kadın buluşçuların uluslararası patent başvurularında oranının yüzde 26,1 ile dünya lideri olduğunu belirtti.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) yayımladığı 'Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, " Türkiye, fikri mülkiyette küresel ligde yeni bir başarıya imza attı. WIPO'nun 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu; patentten tasarıma, markadan kadın buluşçulara kadar pek çok alanda ülkemizin yükselişini açıkça ortaya koyuyor. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu ülkeyiz. Yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk 3 ülkesi arasındayız. Uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideriyiz" ifadelerini kullandı.

'BU TABLO BÜYÜK BİR EMEĞİN YANSIMASIDIR'

Türkiye'nin yerli marka başvurularında dünya 6'ncısı olduğunu kaydeden Bakan Kacır, "Yerli tasarım başvurularında dünya 3'üncüsüyüz. Bu tablo araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve özellikle kadınlarımızın teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin güçlü bir yansımasıdır. Türkiye, fikri mülkiyette de küresel rekabette yoluna kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Rapora göre; Türkiye geçen yıl patent, marka ve tasarım alanlarında küresel ölçekte güçlü bir performans sergiledi. Türkiye, 2024'te bir önceki yıla göre patent başvurularında yüzde 18,4, tescillerde ise yüzde 38,9 artış kaydederek dünya ortalamasının üzerinde büyüme gösterdi. Uluslararası arenada kadınların yaptığı patent başvurularında önemli bir sıçrama gerçekleştirdiği görüldü. Bu kapsamda Türkiye'de PCT kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri konumuna geldi.

2014-2024 döneminde kişi başına düşen patent başvurusu artışında Türkiye dünya 2'ncisi, yerli faydalı model başvurularında ise dünya 7'ncisi oldu. Patent uzmanı sayısının 181'e ulaşmasıyla Türkiye, bu alanda da dünya da 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, patent ofisleri sıralamasında ise 23'üncülükten 18'inciliğe çıkarak tarihinde ilk kez ilk 20'de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
