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Dışişleri Bakanı Fidan ve Avrupa Birliği yetkililerinden ortak basın açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB yetkilileriyle Ankara'da yaptığı görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini vurguladı. Görüşmelerde ekonomi, göç, güvenlik ve genişleme süreci ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner'in Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, tarafların Türkiye'nin aday ülke statüsüne vurgu yaparak, hızla değişen jeopolitik ortamda Türkiye-AB ilişkilerinin bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Görüşmelerde ekonomik ve ticari iş birliği, bağlantısallık, göç, güvenlik ile dış ve güvenlik politikasındaki ortak sınamalar ele alınırken, mevcut iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılık yinelendi. Taraflar, bölgesel istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgularken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs meselesine ilişkin çabalarına destek verdiklerini ifade etti. AB tarafı ise genişleme süreci kapsamında hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hakların korunması ve yüksek demokratik standartların sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmelerde Ukrayna, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler de değerlendirildi. Taraflar, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek ile uluslararası hukuka dayalı adil ve kalıcı barış hedefini paylaştıklarını belirtti. Güney Kafkasya'da bölgesel barış, bağlantısallık, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak ve birbirini tamamlayıcı adımların destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik ve savunma alanındaki diyalog ve iş birliğinin NATO'yu tamamlayıcı nitelikte güçlendirilmesinin önemine işaret edilirken, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik hazırlıkların sürdürülmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu. Taraflar ayrıca, Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) olası katılımının sağlayacağı faydalara dikkat çekti.

Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında mevcut durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, Türk vatandaşlarının vize başvuru süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Taraflar ayrıca, düzensiz göç, sınır yönetimi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını yineledi. Ticaret, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında iş birliğinin öneminin de vurgulandığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlamasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Taraflar, ekonomi, ticaret, göç ve güvenlik, sağlık, bilim ve yenilikçilik ile tarım başta olmak üzere üst düzey diyalog toplantılarının tercihen yıl sonundan önce gerçekleştirilmesi ve yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabık kaldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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