Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

Teklife göre, Kambiyo nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari senetlerin ve tediyeyi temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithaline izin vermeye Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

Tüm eşya ve kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak. Döviz alım ve satımında bulunmak, kıymetli maden rafinaj faaliyetinde bulunmak, Kimberley Süreci sertifika sistemi kapsamında faaliyette bulunmak isteyenler hazine ve Maliye Bakanlığı izsnine tabi olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelin alacağı ek mesai ücretlerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik devir ve teslimler de KDV'den istisna tutulacak.

Akaryakıt ve doğal gaz türlerinin de dahil olduğu malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan Özel Tüketim Vergisi KDV matrahına dahil edilecek.

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak kazançlarına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışlarından sağlayacakları kazançlar da dahil edilecek.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na uzay, havacılık ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin görevleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara yönelik bütçe ile tahsis edilen ödenekler 31/12/2025 tarihine kadar ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ödeme yapmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. - ANKARA