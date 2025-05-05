Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı ile Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulduğunu bildirdi.

Zorlu, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, noterlerin ve tüm noter çalışanlarının gününü kutladı.

Bu vesileyle, Türk dünyasında yeni bir işbirliğini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Adalet Bakanları nezdinde Noter Odası Başkanları tarafından imzalanan 'Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı' ile Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmuştur. Bu kapsamda başlatılan Türk Dünyası Noterler Birliğinin tüzük çalışmasında son aşamaya gelinmiştir. Böylelikle Türk Devletleri arasındaki noterlik işlemlerinde üye ülke vatandaşlarımız açısından ciddi imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç olmak üzere tüm üye ülke bakanlarımıza ve Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ediyorum."