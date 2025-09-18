Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Liderleri Bişkek'te Toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı Liderleri Bişkek'te Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başbakanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşerek teşkilatın gelişimi ve ekonomik entegrasyon üzerine istişarede bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başbakanları ve başkan yardımcıları, başkent Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başbakanları ve başkan yardımcıları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov yaptığı konuşmada, TDT'nin kuruluşundan bu yana başarılı şekilde gelişmekte olduğunu belirterek, "Teşkilatımızın daha da gelişmesini istiyorsak, bugünkü toplantı gibi somut ve gerçekçi sonuçlar getirecek çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Siyasi irade ile desteklenen pratik adımlar teşkilatımızın daha da güçlenmesine ve prestijinin artmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

Türk dili konuşan devletler arasındaki istikrarlı şekilde gelişen ticari ve ekonomik ilişkilere dikkat çeken Caparov, bu kapsamda Türk Yatırım Fonu'nun ekonomik entegrasyonun etkili bir aracı olarak önemine dikkat çekti. Caparov, fonun faaliyetlerinin hükümet başkanları düzeyinde daha da etkinleştirilmesi gerektiğine olan inancını dile getirdi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
KYK yurdundaki skandal büyüyor! Odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı

Yurttaki odasında prezervatif bulan kız öğrenci, yaşadığı şoku anlattı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi

Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı

Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.