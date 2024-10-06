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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı
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Tunus'ta halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, Chaab Partisi lideri Zouhair Magzhaoui ve hapis cezasına çarptırılan Ayachi Zammel'in yarıştığı seçimde, siyasi tansiyon yüksek olduğu belirtiliyor.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, yerel saatle 08.00 itibarıyla ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Tunus'ta halk cumhurbaşkanını seçiyor. Ülkenin yeni liderinin belirleneceği cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said ile Chaab Partisi lideri Zouhair Magzhaoui ve geçtiğimiz günlerde 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Ayachi Zammel yarışıyor. Sandıklar yerel saatler 08.00'de açılırken, oy kullanma işlemleri saat 18.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarının ise 2 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Tunus'ta siyasi tansiyon yüksek

Tunus'ta siyasi tansiyon, Said'in atadığı seçim komisyonunun geçtiğimiz ay önde gelen 3 adayı diskalifiye etmesinin ardından yükseldi. Bunun üzerine Said'e yakın milletvekilleri geçen hafta idari mahkemenin seçim anlaşmazlıkları üzerindeki yetkisini elinden alan bir yasayı onayladı. Bu mahkeme, Said'in 2022 yılında Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesi ve onlarca hakimi görevden almasının ardından ülkenin son bağımsız yargı organı olarak görülüyor. Oy kullanmak için seçim merkezine gelen Tunuslu Wael ülkedeki atmosfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Manzara utanç verici. Aralarında bir cumhurbaşkanı adayının da bulunduğu gazeteciler ve muhalifler hapiste. Ama ben değişim için oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

Said, 2021'de seçilmiş parlamentoyu feshetmişti

Tunus'ta 2011 "Arap Baharı" olarak adlandırılan halk ayaklanmasını takip eden yıllarda yapılan seçimler çok çekişmeli geçmiş ve çok yüksek katılım oranları elde edilmiş olsa da, halkın Tunus'un kötü ekonomik performansına ve elitler arasındaki yolsuzluğa duyduğu öfke hayal kırıklığına yol açtı. 2019'daki seçimle göreve başlayan Cumhurbaşkanı Said, 2021'de seçilmiş parlamentoyu feshedip anayasayı yeniden yazarak yetkilerin çoğunu ele geçirdi ve muhalefet bu hareketi darbe olarak nitelendirdi. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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