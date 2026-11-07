Tüfenkci 2 bin 500 kişilik tekstil istihdamı için alan tahsisini bakanlıkla görüşecek

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tekel Depoları'nda faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini belirterek, işletmelere uygun alan tahsisi için ilgili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tekel Depoları'nda faaliyet gösteren tekstil işletmelerini ziyaret ederek, sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerini dinledi. Ziyarette Tekstil Kooperatifi Başkanı Veli Kızılarslan, işletmelerin kendi tesislerinde üretim yaparak büyümek istediklerini belirtti. Uygun bir alan tahsis edilmesi halinde yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayabileceklerini ifade eden Kızılarslan, yatırımın hayata geçirilmesi için Tüfenkci'den destek istedi.

Esnafın taleplerini dinleyen Tüfenkci, Malatya'da üretim yapan ve istihdam sağlayan işletmelerin yanında olduklarını kaydetti. Tekstil işletmelerinin daha modern ve müstakil alanlarda faaliyet göstermesinin kent ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Tüfenkci, Fırıncılar Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere uygun alan tahsisi konusunda ilgili bakanlıkla görüşeceklerini ve çözüm için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

6. Bölge teşviklerinin uzatılması için görüşmeler sürüyor

Malatya sanayisinin gelişmesi ve yeni yatırımların önünün açılması açısından 6. Bölge teşviklerinin önemine değinen Tüfenkci, süresi dolacak teşviklerin uzatılması için bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Malatya'nın yatırım avantajlarını korumak amacıyla konuyu yakından takip ettiklerini belirten Tüfenkci, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Ziyarete Tekstil Kooperatifi Başkanı Veli Kızılarslan, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Şefik Şengün, teşkilat üyesi Ekrem Akbaş ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı