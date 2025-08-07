Trump, Yeni Tarifeleri Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen yeni tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Trump, bu tarifelerin ABD'ye milyarlarca dolar gümrük vergisi kazandıracağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun yıllardır 'ABD'den faydalandığını' belirten Trump, "Milyarlarca dolar gümrük vergisi, artık ABD'ye akıyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika