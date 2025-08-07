Trump, Yeni Tarifeleri Duyurdu

Trump, Yeni Tarifeleri Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen yeni tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Trump, bu tarifelerin ABD'ye milyarlarca dolar gümrük vergisi kazandıracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun yıllardır 'ABD'den faydalandığını' belirten Trump, "Milyarlarca dolar gümrük vergisi, artık ABD'ye akıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.